PARADIS, Carméline Boucher



Au CHSLD Saint-Joseph de Lévis, le 8 décembre 2020, à l'âge vénérable de 94 ans, est décédée madame Carméline Boucher, épouse de feu monsieur Jacques Paradis, fille de feu madame Amanda Fournier et de feu monsieur Georges Boucher. Elle résidait au CHSLD Saint-Joseph de Lévis.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie Paradis et ses petits-enfants adorés : Maxime Tanguay (Stéphanie Gagnon) et Myriam Tanguay (Louis-Philippe Mercier). Elle laisse également dans le deuil son frère Maurice Boucher (Louise Sheedy) et ses nombreux neveux et nièces des familles Boucher et Paradis, ainsi que sa bonne amie Andrée Lagacé Whittington. La famille tient à remercier tout le personnel du 5ème Saint-Joseph, ainsi que Dre Catherine Jean pour leur grand dévouement et l'amour prodigué à Maman jusqu'à ses derniers instants. Nous tenons également à remercier l'équipe des loisirs de CHSLD Saint-Joseph, ainsi que tous les bénévoles qui organisent des acticités pour les résidents. Un merci aussi au personnel de l'accueil pour leur disponibilitéhttps://www.castjoseph.com/fr/la-fondationVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. Des formulaires PDF sont disponibles sur le site web de même que des formulaires papier seront disponibles lors de