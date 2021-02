ST-PIERRE, Pierrette Samson



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 25 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pierrette Samson, épouse de feu monsieur Maurice St- Pierre, Diacre. Elle était la fille de feu monsieur Paul Samson et de feu dame Félicienne Dion. Elle demeurait à Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Paule (Normand Audet), feu Louise, Denise (Jean-Pierre Deshaies); un ami de la famille: Son Tavan (Chantal Bernard), ses petits-enfants: Félix et William Audet (Julie Coudé), Katia (Pierre-Luc Pineault), Alexandra (Émile Voyer) et Stéphanie Bastien, ainsi que leur père Yves Bastien. Elle était la sœur de: feu Jules (Francine Trudel), feu Roger (Gemma Caron), feu Charlotte (feu Rolland Paradis), feu Claude (feu Michelle Michaud), feu Jean-Marc (Jeannette Montreuil), feu Simon (Georgette Ruel), feu Cécile (feu Julien St-Pierre), feu Hugue (Simone Provencher), feu Odette (feu Bruno Levasseur), Sr Marie-Ghislaine, c.s.f., et la belle-sœur de: feu Émile (feu Aurélie Paquet), feu Étienne (feu Gilberte Bélanger), feu Léo (feu Simone Fortin), feu Clothilde (feu Lorenzo Moreau), feu Lauréat (feu Thérèse Bernier), feu Placide (feu Éliane St-Pierre), feu Wilfrid (feu Liliane Pelletier), feu Raymond (feu Rita St-Pierre), feu Sylva (feu Noëlla Gagné). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel du 4e étage du CHSLD de Montmagny pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement ainsi que le personnel du Printanier 2 des Habitations Mgr Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir, 10 rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet (Qc) G0R 2J0. La direction des funérailles a été confiée à la