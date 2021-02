JOLIN, Fernande Guillemette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 5 février 2021, à l'âge de 95 ans et 2 mois, est décédée dame Fernande Guillemette, épouse de feu Roméo Jolin. Elle était la fille de feu Cléophas Guillemette et feu Mélina Godbout. Elle demeurait à Saint-Raphaël.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Jacques. Elle était la sœur de : feu Edgar (feu Annette Latulippe), feu Philippe (feu Marie-Fabiola Labrecque), feu Maurice, feu Emile (feu Eliane Tanguay), feu Diana (feu Joseph Carbonneau), feu Roméo (feu Antoinette Dion), feu Ernestine (feu Roger Mercier), feu Lionel (Murielle Labonté), feu Yvonne (Emile Roy). De la famille Jolin, elle était la belle-sœur de : feu Roland (feu Rita Roy), feu Yvette (feu Léopold Roy), feu Victoria (feu Darie Chabot), feu Yvonne (feu Gérard Corriveau), feu Réal (feu Antonia Boutin), feu Gonzague (feu Pauline Dulon), feu Imelda (feu Edmond Langlois). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Jacques tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à sa mère, ainsi que Réal et Maria, Lise et Normand, Yvon et France pour leur soutien. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse (Communauté de Saint-Raphaël) 16, av. Chanoine-Audet, Saint-Raphaël, Qc G0R 4C0. La direction des funérailles a été confiée à la