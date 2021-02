BÉDARD, Raymond



(Frère Gilbert, F.É.C.)Frère Raymond Bédard, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 9 février 2021, à l'âge de 85 ans et 3 mois.Fils de Jean Bédard et de Cécile Murphy, il naquit à Sainte-Agathe-de-Lotbinière le 2 novembre 1935. Entré chez les F.É.C. en 1952, il travailla dans divers services de la communauté à Sainte-Foy, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Saint-Augustin-de-Desmaures et Saint-Nicolas. Ses années de retraite furent à Sainte-Foy, puis à Laval.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses sœurs Mariette (feu Adélard Côté) et Rose-Annette (feu Hervé Gagné). Étaient décédés précédemment ses frères et sœurs: Edmond (feu Blandine Morin), Yolande (feu Victor Paquet) et André (mort à 14 ans). Il laisse également de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines.La famille tient à remercier très sincèrement le personnel de la Résidence De La Salle, à Laval, pour son dévouement exceptionnel et l'accompagnement qu'il a fourni tout au long de la maladie de Raymond.L'inhumation du corps aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, Québec.