MORIN, Jacqueline



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 4 février 2021 à l'âge de 71 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Morin, fille de feu Frédéric Morin et de feu Marie-Ange Roy. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. La famille recevra les condoléances à lale samedi 27 février de 9h30 à 10h45.à 11h suivi de l'inhumation au cimetière de Beauceville sous la direction deElle laisse dans le deuil outre ses enfants: Candy (Eric Larivière) et Rudy, ses petits-enfants: Cédric et Mia Larivière. Elle était la soeur de: feu Yvon (Marcelle Thibodeau), feu Jean-Luc, feu Jean-Marc, feu Normand, feu Bertrand (Evelyne Boucher), feu Denis (Marie-Anne Lacroix), feu Lucette (feu Renault Vaillancourt), feu Pierre, feu Francine (feu Nicol St-Hilaire), Renald (Lise Rodrigue), Gaétane, Jacques (Louisette Faucher), Nicole (Gilles Lapointe), Maryline (Mario Poulin) et André Morin. Elle laisse également dans le deuil tous ses collègues et résidents de la Villa Royale de Saint-Frédéric, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier le personnel du Centre hospitalier de Saint-Georges et Dre Marianne Bouffard-Côté pour les excellents soins prodigués. Madame Jacqueline Morin manquera à tous puisqu'elle a fait preuve d'une grande bonté et générosité en pratiquant des soins aux personnes âgées ainsi qu'à plusieurs personnes en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Sainte-Justine, 5757, avenue Decelles bureau 500, Montréal, H3S 2C3.