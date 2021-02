BUSSIÈRES (BÉGIN), Simon



Simon est décédé à l'âge de 58 ans le 4 février dernier, entouré de sa famille, suite à une longue maladie. Il a été soigné aux soins palliatifs de l'hôpital Chauveau. Nos remerciements les plus sincères aux équipes soignantes pour leurs soins professionnels et leur soutien réconfortant. Simon demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa mère Geneviève Bégin, son père Robert Bussières (Monique Dubé), sa sœur Marie-Claude Bussières, son filleul et grand ami Antoine Dionne­Bussières, sa nièce Rachel Dionne-Bussières et son neveu Éric Dionne-Bussières, ses tantes Aline et Simone Bussières, ainsi que ses tantes Lucie et Odile Bégin, de nombreux cousins et cousines, et plusieurs ami(e)s.