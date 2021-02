BLAIS, Jacques



À son domicile, le 9 février 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Blais, fils de feu monsieur François Blais et de dame Denise Morin. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Denise, ses frères et sa sœur: Mario, Réginald (Suzanne), Pascale et Michel; ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.