CARRIER PETERS, Thérèse



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 février 2021, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédée madame Thérèse Carrier épouse de feu monsieur Raymond Peters. Fille de feu dame Rose Beaulieu et de feu monsieur Joseph Carrier. Elle demeurait à Sainte-Perpétue et autrefois de Tourville, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: René (Johanne Charest) et Claude (Lucie Lord), ses petits-enfants: Marie-Noëlle, Michel, Frédéric et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de: feu Adrien (feu Émilia Leclerc), feu Agathe (feu Robert Caron), Alexandre (Marthe Bureau), André, feu Émile (feu Sylvia Dubé), feu Gérard (feu Rita Ouellet), feu Germaine (feu Roland Demers), feu Ida (feu Rosaire Chouinard), feu Jeanine, feu Jeanne, feu Laurette (feu Émile Gélinas), feu Lucien (feu Régina Pellerin), feu Madeleine (André Fournier), feu Marcelle, feu Marguerite (feu Joseph Lemelin), feu Philippe (Gaby Mercier) et Yvonne. Sont également affectés par son départ son beau-frère Freddy Peters (feu Rachel Crousette), son copain Robert Morneau, ainsi que de nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à tout le personnel de la résidence Odette Blanchette de Sainte-Perpétue pour leur travail exceptionnellement attentionné durant ses deux dernières années. La famille tient aussi à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour les soins prodigués au cours de la dernière année lors de ses hospitalisations ainsi que les soins donnés en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. www.jedonneenligne.org/fondationhdm/.