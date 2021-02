BOURGET, Denis



Au Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes, Québec, le 10 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Denis Bourget, époux de dame Jeannette Godbout. Né à Beaumont le 14 décembre 1938, il était le fils de feu dame Régina Deschênes et de feu monsieur Élias Bourget. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg.Les cendres seront déposées au Columbarium la Seigneurie à une date ultérieure. Outre sa conjointe Jeannette, monsieur Bourget laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Alain Cossette), Danny (Robert Dumoulin), Serge (Audrey Tremblay); ses petits-enfants: Ann-Sophie, Philippe, Alexandre, Laurie-Anne, Jérôme; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: feu Clermont (Thérèse Lessard), Magella (Nicole Bolduc), Julien (Claudette Roy), feu Patrice (Hermance Nadeau), Carol (Hélène Grégoire), Paul-Ange (Louise Bégin), Huguette (Claude Bouchard), Gabriel (Marlène Laliberté); de la famille Godbout : Bernard (Pauline Poiré), Patrick (feu Dina Tremblay), Aliette (Yves Morin), Rose-Hélène (Jean-Claude Cliche), Pierrette (feu Denis Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était également le beau-frère de: Gertrude Godbout, Charles-Henri Godbout, Roland Godbout (Murielle Sylverrod), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Parkinson - Région de Québec, site : www.prqca.ca, Tél: 418-527-0075. Les funérailles sont sous la direction de