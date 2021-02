CÔTÉ, Lucienne



À la Résidence Coté Jardins de Québec, le 10 février 2021 à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lucienne Côté, épouse en premières noces de feu monsieur Paul-Émile Simard et en secondes noces de feu monsieur Paul Gingras. Elle était la fille de feu monsieur Donat Côté et de feu dame Marie-Louise Tremblay. Elle demeurait à Beaupré autrefois de Saint-Tite-des-Caps.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Lucienne aient une pensée pour elle en cette journée. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Gaétane Simard, feu Serge Simard (Lise Duclos), Donald Simard (Jocelyne Boivin), Yolaine Simard (Alain Ratelle), Carol Simard (Estelle Poulin), feu Jasmin Simard (Diane Bolduc), Michèle Simard, Paryse Simard, Johanne Pellerin et Sylvie Pellerin; ses petits-enfants: Charles, Anne et Luc Bellavance, Sabrina, Marjorie et Nicolas Simard, Jeffrey Brown, Mathieu et Sophie Faucher, Vincent Simard, Ludovic et Roxanne Simard, Gabriel, Étienne et Ève-Marie Tremblay; ses arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Fernand (Lucienne Ménard), feu Désiré (Lucille Girard), Solange (feu Jean Doyon), Marguerite (Serge Boileau), Jean-Louis (Suzanne Bouchard), Jeannine (feu Paul-Émile Asselin), Jocelyne, et elle était la sœur de feu Marie-Anna (feu Antoine Lavoie), feu Gloria et feu Denis. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Simard et Gingras ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel du 4e étage du Côté Jardin pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/