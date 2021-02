LEVESQUE, Michelle Roy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le départ de notre mère Michelle Roy, épouse de feu Jean-Pierre Levesque, fille de feu Hervé Roy et de feu Yvonne Nadeau. Elle demeurait à Québec. Elle est décédée entourée de ses enfants le 6 février 2021, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Denis Pelletier), Marie-Claude (Robert Plourde) et Pierre (Marie-Ève Lessard), ainsi que ses petits-enfants: Samuel, Audrey-Anne, Annie-Pier, Jérémy, Benjamin, Gabriel et son futur arrière-petit-enfant Ellison. Elle était la sœur de feu Hervé (feu Yvette Poliquin), feu Ghislane (feu Jean-Marie Paré), feu Yves (Bernadette Légère) feu Réjeanne (feu Robert Gauthier), Denis (Norma Garret). Elle était la belle-sœur de Mme Micheline Levesque. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Jérémy Plourde pour Opération Enfant-Soleil : https://bit.ly/jeremypourOES ou à la Fondation pour l'enfance Starlight : www.jeremypourstarlight.com