MONTGOMERY, Gary



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Gary Montgomery à 56 ans, le 11 février 2021, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Il laisse dans le deuil sa mère bien-aimée Helen Montgomery et feu Ian Montgomery.Gary laisse dans le deuil ses sœurs bienveillantes: Karen (Cliff Hicks) et Linda (Tracy Card). Il était un oncle fier et restera dans les mémoires de ses nièces: Kristen Hicks (Scott Halden), Melissa Hicks (Matt McKay), Laura et Sarah Senecal. Gary manquera beaucoup à sa petite-nièce Holly-Lynn et son petit-neveu Memphis. Il laisse également derrière lui de nombreux cousins chéris et de nombreux amis. Nous remercions également le personnel attentionné du CHUL et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Au lieu de fleurs, des dons à la mémoire de Gary peuvent être faits à la Fondation Roger Lamont, 1711, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, QC, G0A 4S0.