BÉRUBÉ, Jeanne Bouchard



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 12 février 2021, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée madame Jeanne Bouchard, épouse de feu monsieur Gilles Bérubé. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Saint-Raymond.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Pierre Boisvert), Gaétan (Danielle Alain), Marjolaine (Rolland Larue) et Jacinthe (Roger Fiset); ses petits-enfants: Rémy (Josianne Labrecque) et Mélanie Boisvert (Mohammed Charak), Nicolas Bérubé (Hélène Bédard); ses arrière-petits-enfants: Justin, Hugo et Philippe Boisvert, Tommy-James et Sarah Mc Manus, Dimitri Bérubé ainsi que Diane et Louise Petitclerc et Linda Lirette, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC et du Centre d'hébergement de Donnacona pour les très bons soins prodigués ainsi qu'à Hélène Fiset pour son dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Opération Enfant-Soleil, https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil