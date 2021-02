LEFEBVRE, Jeannette Matte



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Jeannette Lefebvre, à l'Hôpital Laval de Québec, le 4 février 2021, à l'âge de 98 ans, épouse de feu monsieur Joseph Matte, fille de feu monsieur Cléophas Lefebvre et de feu dame Diana Lefebvre. Elle demeurait à Saint-Alban.L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Alban. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Lefebvre laisse dans le deuil ses enfants: Lorraine (feu Jean-Pierre Picard), Michel (Huguette Caron), Raymond et Nicole; ses petits-enfants: Jean-Pierre Junior, Marie-France (Roger Marcotte), Kévin, Gabrielle (Sébastien Garneau), Françis et Jessica (Samuel Perron); ses frères et sœurs: feu Laurent (feu Juliette Martin), feu Lionel (feu Marie-Berthe Duchesneau), feu Émilien (feu Isabelle Langlais), feu Réjeanne (feu Élie Boutin), Armand (feu Jeannine Marcotte), Louiselle (feu Albert Lefebvre), feu Andronic (Éva Rodrigue), feu Adrien (Lucienne Grandbois), Marcel (Henriette Toutant), Lise (feu Pierre Douville); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Matte: feu Hervé (feu Alice Darveau), feu Albertine (feu Oscar Toutant), feu Alice (feu Hervé Audet), feu Rose-Alma (feu André Tessier), feu Marie-Jeanne (feu Rosaire Thibault), feu sœur Yvonne, feu Marcel (feu Carmen Tessier), feu Laurentia (feu Lucide Tessier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Merci sincère au personnel soignant du CLSC de Saint-Marc-des- Carrières et surtout au personnel soignant des soins à domicile ainsi qu'à son médecin Pierre Filteau pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Service sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.