COULOMBE, Fernand



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 janvier 2021, à l'âge de 92 et 9 mois, est décédé monsieur Fernand Coulombe, époux de feu dame Irène Bernier. Il était le fils de feu monsieur Arthur Coulombe et de feu dame Marie-Anne Gaudreau. Il demeurait à Montmagny.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Elaine (Mario Gaumond), Pierre (Madeleine Pouliot); ses petits-enfants: Julien Gaumond (Pascale Lepage), Marie-Ève Gaumond (Louis-Luc Mondoux), Katherine Coulombe (Jean-Luc Allaire); ses arrière-petits-enfants: Laurent Mondoux et Olivier Gaumond; ses frères et sœurs: Marie-Ange (feu Raymond Auclair), Patrice (Jeannette Simoneau), Madeleine (feu Laurent Chabot), Clémence (feu Raymond Chabot), feu Jean-Claude (feu Agathe Simard), feu Marcel (feu Marie-Claire Morin, feu Claudette Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier: feu Rollande (feu Alfred Théberge), feu Jean-Claude (feu Madeleine Bernier), Gisèle, feu Carmen (feu Gérard Richard, Denis Bernier), feu Jacques, Pauline (feu Jean-Marie Bernier), Donald (Lyna Bernier), Gaétan (Louisette Proulx), Charles (Nicole Bélanger), Georgette (Jean-Guy Journault); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son ami et cousin Gilles Coulombe pour sa présence auprès de Fernand ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny et celui de Mgr Deschênes pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec https://parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/ ou à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches : https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don. La direction des funérailles a été confiée à la