MAROIS, Jean-Guy



Au CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 février 2021, est décédé à l'âge de 87 ans M. Jean-Guy Marois, époux de madame Charlotte Beauchemin. Il était le fils de feu dame Marie-Anne Roy et de feu Adolphe Marois. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Vincent Lessard), Lucie (Pierre Brisebois), Diane (Mario Leclerc) et ses petits-enfants: Simon Marois-Fontaine (Claudia Létourneau), Jean-Michel Leclerc (Marie-Hélène Roy-Thomassin), Julie Brisebois (Samuel Bisaillon), Maude Leclerc (Benoit Levesque), Jacynthe Leclerc, Mathieu Brisebois et Antoine Chassé. Il était l'arrière-grand-père de 5 petits-enfants: Benjamin, Océane, Éloi, Noah, et Arnaud. Il est parti rejoindre dans la paix sa fille feu Danielle. Il laisse également dans le deuil, ses soeurs: Madeleine Marois (feu Yvan Martel), Colette Marois (feu Jean Chabot); ses beaux-frères et belles-soeurs: Olivette Fawns (feu Paul Marois), Marielle Audet (feu Gaston Marois), Abbé Fernand Beauchemin, Jules Gagnon (feu Yolande Beauchemin), Louise Fréchette (feu Vincent Beauchemin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis sans oublier ses amis de toujours Marc Richard et Clarence Boutin. La famille tient à remercier très sincèrement le personnel dévoué et doté d'une grande humanité du Domaine St-Dominique ainsi que celui du A-4000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière St-Pierre- aux-Liens.