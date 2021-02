BOULAY, Thérèse



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 1er février 2021, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Thérèse Boulay, épouse de feu monsieur Jacques Brochu, fille de feu madame Maria Bolduc et de feu monsieur Amédée Boulay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Carole, Johanne (Daniel Girard), Jean (Lucie Massé); ses petits-enfants: Frédéric (Christina Campbell), Nicolas (Marie-Jo Lefebvre), Marie-Lou (Guy Ringuet); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Delphine, Adèle et Lévi; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour leurs bons soins et pour leur dévouement.Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie.