BEAUDOIN BEAULIEU, Lucienne



À l'Hôpital de Montmagny (CSSS), le 3 février 2021, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Lucienne Beaudoin, conjointe de monsieur Jean-Claude Beaulieu, fille de feu madame Alvine Nadeau et de feu monsieur Aimé Beaudoin. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Micheline Guillemette), Odette (Michel Simard), Martine (Roland Roy), Diane (feu Gilles Gagnon), Claude et Ghislain; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres suivra immédiatement au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.