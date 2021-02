MORIN, Roch



Le 9 décembre 2020, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 75 ans, est décédé, en présence de sa fille, Roch Morin. Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Gagnon, sa fille Marie-Pier (Vincent Cournoyer) et sa belle-fille, Marie-Line Samson, ainsi que ses petits-enfants: Albert et Romane. Il est parti rejoindre ses parents Antoinette et Lucien, ses cinq frères: Robert, Jules, Réal, Rodrigue, Léo; ainsi que ses quatre petites sœurs: Yvette, Georgette, Françoise, Cécile). Il laisse également dans le deuil son frère André (Françoise Nadeau); ses cinq sœurs: Sr Madeleine s.c.q., Denise (feu Normand Chabot)(André Leblond), Réjeanne (feu Victorin Bolduc), Colette, Diane (Michel Vincent); ses belles-sœurs: Céline Gagnon (Roger Rouillard), Jeanne Savoie, Violaine Delisle, Madeleine Thivierge; ses trois filleul(e)s: Jonathan Sylvain, Shanny Morin et Yann Jobin; son neveu: David Morin et sa petite famille; ses deux grands amis: Roland Croteau et Richard Pratte; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis, amies ainsi que la famille Sylvain. Nous souhaitons remercier son médecin et ami, le Dr Yves Bédard, ainsi que le personnel du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC). Un merci tout particulier pour l'accompagnement tout en douceur offert la nuit du 9 décembre par le Dr Daniel St-Arnaud et l'infirmière, Alyssa Busset. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don pour la recherche en oncologie au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHUQc-UL) exclusivement via ce lien, en précisant "Axe Oncologie" sur le formulaire: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ Si vous désirez informer la famille de votre don (montant confidentiel), indiquez ces informations à l'endroit demandé dans le formulaire: Morin, Marie-Pier, 9, rue McMahon, Québec, Québec, G1R 3S3.