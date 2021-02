BLOUIN, Fernand



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, le 9 février 2021, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur Fernand Blouin. Il est allé rejoindre son amoureuse madame Bérangère Létourneau. Il était le fils de feu Adrien-Josaphat Blouin et de feu Yvonne Lainé. Il demeurait à Québec dans l'arrondissement Limoilou. Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères: Françoise, Denise (Roland Racine), Ghislaine, Yvon, Louise et Pierre; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents; son beau-frère et sa belle-sœur; ainsi que de nombreux amis(es) et tout spécialement Reynald Renaud, Michel Hawey et Lucie Létourneau. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé: André, Yolande et Roland (Claire Daspe). Ton départ nous plonge dans un profond chagrin, mais grâce aux nombreux souvenirs gravés dans notre cœur, tu continueras d'y vivre éternellement. Monsieur Blouin a été confié aux bons soins du :La famille tient à remercier sincèrement le personnel médical de l'Hôtel-Dieu, pour les bons soins prodigués à monsieur Blouin, en dialyse et en cardiologie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec-Université Laval, 10 rue de l'Espinay, Québec, QC. G1L 3L5, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/