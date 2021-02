CLOUTIER, Jean-Louis



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 5 février 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Cloutier, époux de dame Lise Laroche. Né à Gaspé le 3 février 1946, il était le fils de feu dame Bernadette Denis et de feu monsieur Oralda Cloutier. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Outre sa conjointe, monsieur Cloutier laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Richard Lachance), Dominic (Tammy Ward), Sandra (Dominic Paquin); ses petits-enfants: Marie-Frédérick, Samuel, Jasmine, Lucas, Ella, Sara-Maude, Dominique, Jade; ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de