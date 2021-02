RICHARD, Mélanie Gilbert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Mélanie Gilbert, épouse de feu monsieur Claude Richard, fille de feu Léonidas Gilbert et de feu Marie-Anne Côté. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, sa belle-sœur Marie-Claire Girard (feu Gustave Gilbert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Richard : Gilles (Gilberte Plamondon), Fernand, Véronique (Edouard Léveillée), Louise (feu Albert Bérubé) et Maurice Gosselin (feu Gaston Richard); Denise Roy ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes et celui des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.