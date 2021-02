BLAIS BRETON, Ghislaine



Au Centre de Convalescence le Concorde, le 19 janvier 2021, à l'âge de 89 ans et 4 mois, s'est endormie paisiblement pour le repos éternel, madame Ghislaine Breton, épouse de feu monsieur Jean-Marie Blais, fille de feu monsieur Siméon Breton et de feu madame Clara Blais, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (feu Gaétan Langevin); ses petits-enfants: Émilie Langevin (Frédéric Simard) et Vincent Defoy (Aurélien Nicosia); ses arrière-petits-enfants : Océane, Coralie et Gabriel; son frère Denis Breton (Katryn H. Acker); son beau-frère : Roger Blais et ses belles-sœurs : Béatrice Laliberté et Juliette Boucher, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement St-Antoine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. 3750, boul. Crémazie est, bureau 500 Montréal (Québec), H2A 1B6. Téléphone: 1 800-361-3504.