LAPOINTE, Thérèse Cameron



Au Centre d'hébergement La VIGI Saint-Augustin, le 23 janvier 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Thérèse Cameron, épouse de feu monsieur Léopold Lapointe, fille de feu Georges Cameron et de feu Dulcina Marois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Pierrette (Robert Thibeault), feu Robert (Diane Moreau), Marc (Thérèse Dupont), Line (feu Colin Oakes) et Yves (Suzy Parent), ses 9 petits-enfants et 13 arrière-petits enfants, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement La VIGI Saint-Augustin pour leur professionnalisme, leur humanité et les bons soins prodigués à leur mère durant les trois années de son séjour dans cet établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec,305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294