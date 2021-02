TREMBLAY, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 février 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Roland Tremblay, époux de feu dame Jeannine Poulin. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront déposées au Cimetière de Giffard à une date ultérieure. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses fils: : Alain (Susanne Robitaille et son fils Dave St-Pierre (Audrey)) et Jean (Danielle Perron); ses petits-enfants : Jonathan Tremblay (Alex) et Nicolas Tremblay (Audrey-Kim); son arrière-petite-fille Zoé Tremblay; son arrière-petit-fils Jake St-Pierre; sa belle-sœur Germaine Tremblay (feu Donald Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs: Pauline Poulin (Jean-Paul Rochette), Lisette Poulin, Françoise Poulin, Yolande (feu Marcel Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Jeannine, son fils Denis et sa sœur Denise (Clément Gariépy). La famille remercie tout le personnel du 9e étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de