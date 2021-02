COUTURE, Jean-Yves



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 27 janvier 2021, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Couture, époux de madame Evelyne Gaudreault, fils de feu madame Yvonne Morin et de feu monsieur Georges Couture. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille: Marie-Josée (Bruno Bouchard); sa petite-fille Amanda Couture-Tremblay (Louis-Philippe Moreau); sa sœur: Suzelle (France Goudreault), ses frères: Clermont (Marie-Andrée Laberge), Mario (Margot Simard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaudreault: Marcelle (André Bergeron), feu Sylvie (Gilles Gagnon), Maud (feu Marcel Corriveau), feu Jean-Marc (feu Claire Poulin), feu Reine (Jean Bronsard), feu Germain (Diane McMullen), feu Pier-Louis (Mariette Simard); son filleul Sébastien Gaudreault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille vous accueillera, de 13h30 à 14h45 sur invitation auDes remerciements spéciaux pour le personnel du 7e étage de l'Hôpital St-Sacrement ainsi que du Centre d'hébergement d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca.