SIMARD, Charles-Auguste



À l'IUCPQ, le 16 février, est décédée à l'âge de 75 ans des suites du cancer, monsieur Charles-Auguste Simard, époux de madame Jocelyne Perron, fils de feu Julia Bouchard et de feu Charles- Édouard Simard. Il habitait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nelson (Amélie Lachance) et ses 3 petits-enfants adorés: Olivier, Mélodie et Charles. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Juliana, Julien (feu Aline Dufour), Joachim (Réjeanne Dufour) et Francine; ainsi que ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Perron. Il est allé rejoindre dans la paix ses sœurs: feu Julienne et feu Lise (Marc-André Simard) ainsi que ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Perron.Toutefois l'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière des Éboulements. La famille désire remercier le personnel du CLSC Ste-Foy, en particulier Josée Brulot, pour les soins attentifs prodigués.