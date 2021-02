LÉVESQUE, Michel



Au C H U - C H U L, le 23 janvier 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Lévesque, conjoint de madame Aline Sanfaçon, fils de feu madame Rose-Anna Landry et de feu monsieur Roland Lévesque. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil la famille à Aline, ses enfants : Isabelle Garneau (Claude Hébert), Sophie Garneau (Simon Otis), Nathalie Garneau (Stéphane Blouin); ses petits-enfants : Mélodie Blouin, Félix Boutin, Jérémie Boutin, Gabriel Otis; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Sanfaçon : feu Raymonde (feu Jean-Claude Godbout), feu Jean-Pierre, Louisette (George Groleau), Claire, Andrée (Jean-Pierre Allard); ses sœurs et frères de la famille Lévesque : Marielle (Yvan Morissette), Céline (feu Marc Drolet), feu Rita (feu François Bourgouin), Guy (Laurette Fraser), Hugues (Carmen Chouinard), Lorraine, Louise, Pierre (France Belisle), Denise (Marc Poitras), Richard (Sylviane Rioux)ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides à une date ultérieure. Un remerciement spécial à tout le personnel du2e étage du CHUL et à son équipe de soins palliatifs. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec,Téléphone : 418 525-4385, Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.