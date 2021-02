LEBLANC PELLETIER, Georgette



À La Maison d'Hélène (Montmagny), entourée par la présence et l'amour de ses enfants, est décédée le 1 février 2021, à l'âge de 91 ans, madame Georgette LeBlanc, épouse de feu monsieur Camille Pelletier. Elle demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Florent (Lise Nadeau), Lucien, Paul-Henri (Suzanne Blanchet), Donald (feu Diane Deschênes), Gaétan (Jeannette Desjardins), Jean-Neil (Patricia Ouellet), Christine (Pierre Paré); ses petits-enfants : Yann Pelletier (Valérie), Dominic Pelletier (Mélissa), Marie-Pier Pelletier (Pierrick), Michelle Pelletier (Jeannot), François Pelletier (Nathalie), Stéphane Pelletier (Vanessa), Jean-Philippe Pelletier (Audrey), Maxime Paré (Anne) et Mathieu Paré (Catherine); ses arrière-petits-enfants : Mathys, Mégane, Gabrielle, William, Mathias, Raphaël, Charles, Guy-Antoine et Justin. Elle laisse également dans le deuil sa sœur : Annette (André Pelletier), sa belle-sœur : Marie-Ange Pelletier (feu Paul-Émile Bernier), son beau-frère : Gérard Pelletier (feu Gemma Dumont - Gracia Dubé), son filleul : Claude Pelletier, ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis. L'ont précédée, d'abord ses parents : Georgianne et Pierre Leblanc, sa sœur : Armande (feu Paul-A Bélanger), ses frères : Maurice (feu Marie-Anne Pelletier) et l'abbé Robert; de la famille Pelletier, Roland (Rose-Anna Pellerin), Rosaire (Irène Larose) et Benjamin. Nous tenons à remercier sincèrement Sonia Morin et sa belle équipe des Quartiers A de L'Islet pour leur patience, leur dévouement ainsi que pour les soins et services de qualité prodigués durant ses deux dernières années de vie. Nous désirons exprimer toute notre reconnaissance et notre attachement à la Dre Michèle Morin, gériatre ainsi qu'au Dr Martin Pelletier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, (Québec), G0R 3G0 ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny, Québec G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.