DEMERS, Albert



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 12 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Albert Demers, époux de madame Denise Deschênes. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvie (Charles-Émile Deroy), Carol (Hélène Robinson), feu Claude et Martin (Josée St-Amand); ses petits-enfants: Annick (Maxime Cassista) et Anne-Julie Deroy (Eric Albert), Jean-Sébastien Demers (Patricia Kim-Roy), Philippe-Olivier Demers, Gabriel (Anne-Marie Couillard) et Mathieu Demers (Alyssa Levasseur); ses arrière-petits-enfants: Coralie, Alexie, Brendon et Léane; son frère et ses belles-soeurs: Roger Demers (Monique Vallée), feu Wilfrid Demers (Denise Boulay), feu Jean Caron et feu Jeanne-Paule Caron; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Deschênes, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins prodigués ainsi qu'au docteur Gilles Caron pour son grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).