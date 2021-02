MARÉCHAL, Jean-Guy



À l'hôpital Laval de Québec le, 7 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé paisiblement M. Jean-Guy Maréchal, fils de feu Lorraine Racine et de feu Jean-Marie Maréchal de Lévis. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Carmen, Andrée (Jean-Pierre Noreau), Jocelyne et Paule (Michel Carignan); sa tante Paulette, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval, ainsi qu'au CLSC Chaudière-Appalaches, plus particulièrement à M. Pierre Thibault et Madame Sylvie Boislard. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec.