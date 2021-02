CHABOT, Laurette Fournier



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 9 février 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Laurette Fournier, épouse de feu Joseph Chabot. Elle était la fille de feu Arthur Fournier et de feu Adéline Boutin. Elle demeurait à Armagh.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Camille (Jacqueline Breton), feu Raynald, Huguette (Denis Laferrière), Réjean (Darlène Roy), Agathe (Yvon Dion), Eric et Mario (Sylvie Gagnon); ses 15 petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Marie (feu Alphonse Lemieux), feu Willie (feu Yvonne Therrien), feu Maurice (feu Marie-Jeanne Montminy), feu Adalbert (feu Diana Labrecque), feu Antoinette (feu Paul-Emile Laliberté), Germaine (feu Alfred Perreault) et feu Lucille Asselin (feu Philippe Lagacé). De la famille Chabot, elle était la belle-sœur de: feu Armand (feu Marie Poliquin), feu Germaine (feu Gérard Boutin, feu Léopold Aubé), feu Maria (feu Fernand Bélanger), feu Daniel (feu Madeleine Labrecque), Alphonse (Hélène Roy), feu Hélène (feu Paul Duchesneau), Evariste (Huguette Pichette), Raymond (feu Micheline Neveu), Fleur-Ange et Florian. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis et du CLSC Bellechasse pour les excellents soins. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9 Site internet www.mspdulittoral.com. Les arrangements funéraires de madame Fournier ont été confiées à la