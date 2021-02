BOURASSA, Réal



À Lévis, le 23 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Réal Bourassa, fils de feu monsieur Philippe Bourassa et de feu madame Louisianna Bernier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Julie (Simon Roy) et Daniel; ses petits-enfants: Audrey, Sébastien et François Roy; ses frères et sœurs: feu Roland (feu Jeannine Côté), feu Cécile (Vincent Ouellet), feu Clémence (feu Raymond Alain), feu Richard (Louise St-Hilaire), feu Raymond (Georgette Roberge), Pierrette (Roger Raymond) et feu Claude (Huguette Poiré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amie(e)s.