LETELLIER, Thérèse Lortie



À Québec, le 10 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée, des suites d'un cancer, madame Thérèse Lortie, fille de feu monsieur Joseph Lortie et de feu dame Rosanna Bussières. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Outre son conjoint Paul-Henri Labrecque, elle laisse dans le deuil son frère Gaston, ses enfants: André Letellier (Carole Bujold), Guy Letellier (France Bédard) et Michèle Letellier (François Duchesne); ses petits-enfants: Sébastien (Marie-Claude), Alexandra (Benoit), Claudia (Pierre-Marc), Samuel (Mariana), Nicolas et Raphaëlle (Alexandre); ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Éliane, James et Michaël; de même que de nombreux parents et amis. Elle rejoint ses frères et sœurs, Raymond, Marcelle, Paul-Henri, André, Monique et Edmond. Cette femme extraordinaire qui croyait en ses convictions a tout donné pour élever sa famille avec amour et générosité. Maman, Mamie, tu vas nous manquer terriblement, mais nous sommes reconnaissants de ta dévotion et des valeurs que tu nous as inculquées. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'urgence de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour son humanisme, son soutien dans ce moment difficile, les bons soins prodigués, les soins attentionnés qui ont contribué à lui faire vivre ses derniers moments dans le confort et la sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.