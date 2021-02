MERCIER, Hélène



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 14 janvier 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée, entourée de l'amour et de la tendresse de ses accompagnateurs bienveillants, madame Hélène Mercier. Elle était la fille de feu Paul-Émile Mercier et de feu Blanche Couture.La famille et les amis vous accueillerontà la, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil sa filleule et nièce : Florence Mercier Levasseur; ses frères et sa sœur: Yvon Mercier (Danièle Rodrigue), Céline Mercier (Jude Levasseur) et Michel Mercier; ses neveux et nièces: Sophie et Émilie Rodrigue-Mercier; Joël et Thomas Mercier-Levasseur; ses grands amis: Anne-Marie Desdouits, Evelyne et Henri Gaillard, Madeleine Béland et Marie Genest, ainsi que plusieurs autres amis proches et plus éloignés. La famille et les amis tiennent à remercier les préposé(e)s, infirmier(e)s et docteures du CHSLD St-Augustin de Beauport pour leurs excellents soins et leur empathie, en particulier ceux de la Docteure Carole Cyr. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO : fondationcervo.com/donner/comment-donner/