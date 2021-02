BÉLANGER, Dorilas



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 13 février 2021, à l'âge de 83 ans et 11 mois est décédé monsieur Dorilas Bélanger, époux de feu madame Yolande Audet. Il était le fils de feu Léo Bélanger et de feu Gracia Bélanger. Il demeurait à Saint- Nazaire-de-Dorchester.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Michel Bisson), feu Anita (feu Serge Veer), Yvan, Doréanne (James Davis); ses petits-enfants: Jessica (Guillaume Henry) et Dave Bisson (Sabrina Pelletier), Jennifer et Tracy Veer (Nicolas Drouin), Nicolas (Frédérique Larouche) et Dominic Bélanger, Kristina Davis; ses arrière-petits-enfants: Zoé Henry, Hassan, Anita, Sarah et Youssef Berdade, Maddie et Milan Drouin, Jackson et Vincent Bélanger. Il était le frère de: feu Léonidas (Gertrude Brochu), Doris (Lisette Jolin), Marguerite (Hugues Deblois), Denis (Ghyslaine Côté), Clémence (Norbert Fournier) et Lucette (Ghislain Fournier). De la famille Audet, il était le beau-frère de: feu Jean-Marie (Louisette Lagrange), Luc (Simone Lagrange), Raymond (Hélène Lagrange), Arcadius (Monique Badeau). Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Carmelle Bilodeau et sa tante ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à madame Jeanne-D'Arc Fillion et Karine Labrie pour les bons soins prodigués à notre père et un merci sincère au personnel du CHSLD de Saint-Anselme. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Site Internet www.cancer.ca. Les arrangements funéraires de monsieur Bélanger ont été confiés à la Maison funéraire