BASTIEN, Roland

À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 30 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roland Bastien, époux de feu dame Thérèse Champagne, fils de feu dame Marcienne Verret et de feu monsieur Donat Bastien. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Luce Dubreuil), Diane (Bruno Pouliot) et Lucie; ses petits-enfants: Julie, Simon, Maxime, François, Julien, Étienne, Adam, Marie-Anne, William, Thomas, Olivier et Jeanne; ses frères et sœurs: Fernande, feu Roger (feu Thérèse Desruisseaux), feu André (feu Thérèse Laflamme), Lucille, feu Claude, Gisèle, Jean-Guy et feu Irène; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Cécile (Raymond Nadeau), Gisèle (André Allard), Jeannine (feu André Tremblay), Jean-Louis (feu Lise Massicotte), feu Nicole (feu Ronald Audet), feu Jacques (Gisèle Leblanc), et Claudette (André Couture); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille immédiate au cimetière St-Charles.