JEAN, Rita Bédard



À la résidence La Cité des Étoiles, le 2 février 2021, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Rita Bédard, épouse de feu monsieur Maurice Jean. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Roger Demers), Madeleine (Benoit Charest), Michel (Claire Marois), Martin (Denise Gingras), Aline (Yvon Larochelle), Diane (Julien Bazinet), André (Johanne Plante), François (Pauline Gingras), Hélène (Jacques Martel); ses 22 petits-enfants et ses 35 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Jean-Paul Bédard (feu Rita Boucher), feu Gisèle Bédard (feu Armand Côté), feu François Bédard (Jeannine Bergeron), feu Marcel Bédard (Rita Genest), Monique Bédard (feu Gérard Demers), Lucille Bédard (feu Robert Ferland), Pauline Bédard (feu Maurice Nadeau), feu Léon Bédard (Dolorès Marchand), feu André Bédard (Pierrette L'Italien), Angèle Bédard (André Guillot); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Simone Jean (feu Paul Ouellet), feu Monique Jean (feu Jean-Marie Parent), feu Pauline Jean (feu Roméo Gauthier), feu Mariette Jean (feu Raymond Gosselin), feu Gemma Jean (feu Christian Lemay), feu Lucille Jean (feu Paul Ouellet), feu Hélène Jean (feu Roger Normand), Marie-Rose Jean (feu Edmond Lafond), feu Joseph-Auguste Jean (Jos) (feu Irène Mailly), feu René Jean (feu Rita Laroche), feu Jeannette Jean (feu Lucien Martel), Roger Jean (feu Thérèse Lavoie), feu Pierre Jean (Jeannine Lévesque), Huguette Jean (feu Claude Boulet) et de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la résidence La Cité des Étoiles de Ste-Croix pour la qualité des soins offerts. En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira en toute intimité à la maison funéraireà compter de 13h.S.V.P. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 www.cancer.ca.