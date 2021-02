CLAVET, Jeannette Noël



Au Centre d'hébergement Alphonse- Bonenfant, le 10 février 2021, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée dame Jeannette Noël, épouse de feu M. Charles-Octave Clavet. Elle était la fille de Capitaine Joseph Noël et de dame Maria Blouin. Elle demeurait à Montréal.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St- Michel de Bellechasse. Elle laisse dans le deuil, son frère et ses belles-sœurs: Michel (Fernande Giroux), Simone Leclerc (feu Capt Paul); sa nièce France Lemelin (André Masse). Elle est allée rejoindre; Maurice marin disparu en mer, Géraldine (Gaston Nolet), Roger Capt. long court (Thérèse Guimond), Marie-Thérèse, (Guy Audet photographe), Gabrielle (Roland Coté ad. adm. Hydro-Québec), Jean-Baptiste pilote du St-Laurent (Jocelyne Auger), Jeanne (Marcel Lemelin agriculteur), Henri, Béatrice (Alfred Breton chef pâtissier), Colette, Christiane journaliste. La famille tient à remercier le Dr Paul Bonenfant pour son attention et les bons soins apportés au cours des 25 dernières années. Un immense merci au personnel de la Villa Alphonse-Bonenfant pour leur professionnalisme, leur présence et leur gentillesse. Auparavant à la Résidence Ste-Famille sous la direction de Linda Lemelin et Yoland Dion, un grand merci à son équipe, plus particulièrement à Jessika Paquet pour son dévouement et ses bons soins. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire