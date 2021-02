OUELLET, Colette



Au Centre d'hébergement de St-Raphaël, le 27 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Colette Ouellet, fille de feu monsieur Georges-Roméo Ouellet et de feu dame Marie-Anne Leclerc. Elle demeurait à Montmagny.Elle était la sœur de: feu Lucien (feu Jacqueline Thibault), feu Dorothée (feu Paul Guénard), feu Jeannine (Laurent Leblond), feu Roland (feu Carmen Robin) et feu Roger (Denise Fortin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : https://www.coeuretavc.ca/ La direction a été confiée à la