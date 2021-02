MARTEL, René E.



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur René E. Martel, fils de feu monsieur Ernest J. Martel et de feu dame Irène Paradis. Il demeurait à Saint-Raymond de Portneuf.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles à été confiée à laIl laisse dans le deuil la mère de ses enfants Madame Louisette Moisan; ses enfants: Éric, Isabelle, et Yvan; ses petits-enfants adorés: Jess, Justine, Jérémie, Alex et Élodie; ses sœurs: feu Marielle (Denis Simard), feu Jean-Guy E., Odette (Gilles Vézina), Micheline (Normand W. Martel), Linda (Herménégilde Drolet), Viviane (Bernard Méthot), Lucie (Serge White), Andrée (Alain Genois), Julie (Gaston Dupuis); ainsi que ses bons amis: monsieur Guy Parent et madame Laurence Ouellet; sa filleule Gabrielle et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les employés du RPA et le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 Rue Sherbrooke E 104, Montréal, QC H1N 1C1. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E910112QF&id=19