PLAMONDON, André



Au CHSLD de Saint-Casimir, le 10 février 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur André Plamondon époux de feu madame Françoise Jobin. Il demeurait à Saint-Basile de Portneuf. Monsieur Plamondon laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-Yves (Jocelyne Germain), Colette (Harold Bergeron) et François (Yvan Michaud); sa petite-fille: Marie-Hélène (Rémi Guilmette); ses trois arrière-petits-enfants: Xavier, Zoé et Mélodie; sa filleule Sylvie; sa sœur Marguerite Plamondon (feu Alexandre Paquet), son frère Roger Plamondon (Émilienne Leclerc), son beau-frère Rosaire Jobin. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Plamondon et Jobin: Jean-Louis Plamondon (Thérèse Julien), Stella Plamondon, Julien Plamondon (Madeleine Germain), Brigitte Plamondon (Lionel Fortin), Suzanne Plamondon (Paul-Émile Leclerc), Marcel Plamondon (Solange Thibodeau) et Yvon Plamondon; Aurore Jobin (Eugène Martel), Yvonne Jobin (Émile Thibodeau), Émilien Jobin, Jeanne Jobin, Germaine Jobin (Hubert Hardy), Blanche Jobin (Ludger Denis), Lucia Jobin (Edmond Bilodeau), Simone Jobin ( Gaston Germain) Jacques Jobin (Marguerite Chastenay), Julien Jobin (Irène Julien), Roland Jobin, Clément Jobin (Jeanine Fiset), Florence Jobin (Jean-Marie Thibault), Jean-Paul Jobin (Claudette Marcotte) et Colette Jobin. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Casimir, 2e étage, et au Manoir de Cap-Santé pour l'attention apportée à notre père durant son séjour. Nous remercions, également, les docteurs Gaston Verret, Nancy Cameron et Marie-Ève Lesage pour les bons soins et leur humanisme.et de là au cimetière de Saint-Basile sous la direction de la