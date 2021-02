André Roy



À l'unité des soins palliatifs et de fin de vie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé paisiblement et en toute dignité monsieur André Roy, époux de feu Thérèse Pouliot. Il demeurait à St-Charles de Bellechasse. Il était le fils de feu Ernest Roy et de feu dame Oliva Pelchat.Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Josée et Jeannot (Chantale Godbout); ses petits-enfants: Gabriel, Marjorie et Rosemarie; ses frères et sœurs : feu Albert (feu Colette Asselin), Rita (feu Jean-Noël Robert), feu Camille (feu Clémence Boucher), feu Jean-Paul (Venise Landry), feu Madeleine (feu Gustave Turgeon), Gérard (Gisèle Brisson) et Cécile (feu Albert Godbout); Ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucien (Thérèse Gagné), feu Rachel (feu André Boutet), Jeanne (feu Alexandre Bolduc), feu Noël (Yvette Morin), Irène (feu Gérard Bolduc), Jacqueline (feu Jean-Paul Bolduc), Jean-Louis (Louisette Haince), Diane (Gilles Bolduc), feu Yvan (Lorraine Marceau), Suzanne (feu Gaston Tremblay), Denis (Huguette Frongillo), Gaston, Angèle (Roger Lachance) et Christine (Charles-Auguste Lachance); Albert Godbout). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, ami(es) et spécialement Nicole Lachance qui était ses yeux et ses oreilles tout au long de ses rendez-vous, ses voisins; tout particulièrement Sophie, Simon et leurs enfants qui ont vécu leur enfance avec monsieur André.Il a été un père et un conseiller pour ses enfants. Il fut un autodidacte-visionnaire-entrepreneur; il a fondé " Roy Mini-Moteur ". Il a su s'adapter aux nouvelles technologies de par ses intérêts et sa curiosité. Il était une figure marquante du folklore québécois, son implication dans l'association québécoise des loisirs folkloriques (AQLF) lui a apporté beaucoup de plaisir. Sa simplicité, sa générosité et son implication sociale laissent que de bons souvenirs à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.La famille immédiate souhaite remercier l'équipe du 4e étage qui a accompagné le docteur Christophe Hamel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci énormément pour tout le respect et votre accueil lors de nos visites… Merci du fond du cœur. Remerciements à l'ensemble du personnel du Manoir Du Coteau de Beaumont pour les soins, loisirs, amitiés et pour votre accueil. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolf, Lévis, Québec, site Web : https://fhdl.ca/à compter de 11h.