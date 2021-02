MONTENEGRO, Dina-Mercedes



Au CHSLD St-Augustin, le 26 janvier 2021, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédé madame Dina-Mercedes Montenegro, fille de feu madame Nol Berta Montenegro et de père inconnu. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Luis Aurelio Ortiz, ses petits-enfants: Alexandre Ortiz, sa petite-fille Gabrielle Coquet-Ortiz, son arrière-petit-fils Xavier Ortiz et sa belle-fille Danielle Lavoie.