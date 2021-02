BLAIS, Aline Pelletier



Au CHSLD Pavillon Bellevue, le 1er février 2021, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédée Madame Aline Pelletier, épouse de monsieur Jean-Claude Blais, fille de feu Joseph Aubert Pelletier et de feu Magella Beaupré. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Bertrand Fillion), Denis (Hélène Ampleman) et Johanne (Bernard Carrier); ses petits- enfants: Vanessa (Cédrik Lévesque) et Mickael Fillion (Emily Blais), David-Alexandre, Jonathan, (Caroline Lavoie) et Jérôme Blais (Tracy Cloutier), Amélie (Damien Lemoine) et Charles-Antoine Carrier (Mylène Roy); ses arrière-petits-enfants: Emma et Florence Lévesque, Lily Kim et Laurie Eve Blais, Éléonore Blais et Théo Lemoine; ses frères et sœurs: feu Charles, feu Yvon (Noëlla Pelletier) et feu Ghyslaine (Emilien Roy); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Blais: Régent (Raymonde Nolin), Dominique, Madeleine (feu Jean-Guy Samson) et feu Gisèle (Michel Samson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nos remerciements les plus sincères à tout le personnel du deuxième étage du CHSLD Pavillon Bellevue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de l'Alzheimer. Une cérémonie aura lieu privément le dimanche 21 février à la chapelle du