GAGNON, Lucienne



À l'IUCPQ, le 7 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Lucienne Gagnon. Elle était la fille de feu Émile Gagnon et de feu Marilda Truchon. Native de Baie-Saint-Paul, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc Poliquin (Lynda Carrier) et Hélène Poliquin (feu John Buzzetti); sa petite-fille Stéphanie (Frédéric Denis); ses sœurs: Claire (feu Gérard Simard) et Cécile (feu Rémi Brassard). Elle est allée rejoindre ses sœurs: Augustine (feu Henri-Georges Lavoie) et Françoise, ainsi que son frère Francis (feu Nicole Bérubé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, les membres de sa belle-famille Poliquin et ses ami(e)s.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine de St-Augustin du Cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ du 5e et 7e étage pour leurs bons soins et leur réconfort. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du l'IUCPQ ou à tout autre organisme de votre choix.