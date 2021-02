GARNEAU, Mariette Sanfaçon



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 4 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Mariette Sanfaçon, épouse de monsieur Gilles Garneau. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Sanfaçon laisse dans le deuil son fils Stéphane (Émilie Vachon); ses petits-enfants : Zackary et Valéry; ses frères et sœurs : feu Marc-André (Marguerite Martel), Jean-Paul (Pierrette Donaldson), feu Raymonde (feu André Lockquell), feu Robert (feu Madeleine Garneau), Thérèse (feu Roger Bédard), Michel, René (Claudette Fréchette), Louise (Michel Brochu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau : feu Jean-Claude Garneau (feu Liliane Jobin), feu Madeleine (feu Robert Sanfaçon), Micheline, Raymonde, Nicole (Lionel Vézina), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs du 3ième étage de l'Hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme.Vous compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700 rue St-Cyrille Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1 https://www.santeportneuf.ca/