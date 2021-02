DEMERS, Léonard



À son domicile, le 7 février 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Léonard Demers, époux de feu madame Nicole Lajeunesse, fils de feu monsieur Romuald Demers et de feu madame Louisette Paquet. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil ses filles : Isabelle (Alain Boulanger) et Mélanie (Martin Cloutier); ses petits-fils adorés : Jérémy et Charlie Cloutier; ses frères et sœurs : feu Angèle, Carmelle (Raynald Turbide), Clémence (Lévis Dion), Rémi (Francine Gagnon), feu Christine (feu Ezzedine Elferjani), Reine (feu Pierre Bédard), Gervais (Brigitte Bergeron) et Nathalie (Michel Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lajeunesse : Louisette (René Andrews), Ghislaine (Jean-Pierre Alain), feu Camil (Lise Drolet) et André Nolet (Françoise Richard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc