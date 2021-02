COVID-19: blitz de vaccination dans les RPA de Québec

Fort d’une livraison record d’un peu plus de 9000 vaccins, le CIUSSS de la Capitale-Nationale donnera au cours des prochains jours un grand coup à la vaccination dans les RPA de la région.

Au cours des six prochains jours, 67 milieux de vie seront visités par les équipes du CIUSSS pour inoculer des aînés. Au terme de ce blitz d’une semaine, la grande majorité des résidents en résidences privées pour aînés (RPA) de la région auront pu recevoir la première dose du vaccin.

«Avec cette période de vaccination intensive, on va atteindre 84% des résidents en RPA. On avance vraiment rondement et on va atteindre notre objectif d’avoir vacciné toutes nos RPA et communauté religieuse avant le 1er mars», explique Patricia McKinnon, directrice de la campagne de vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

2600 vaccins en 2 jours

Jeudi, ce sont 12 équipes de vaccinateurs du CIUSSS qui visiteront les cinq milieux de vie suivant :

Résidences Jules-Verne – fin de la vaccination déjà amorcée

Résidence Le Gibraltar - projection de 336 personnes à vacciner

Le Manoir Sully inc. - projection de 327 personnes à vacciner

RPA Val-Bélair Château Bellevue - projection de 287 personnes à vacciner

La Champenoise - projection de 280 personnes à vacciner

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale estime que ce sont environ 1200 vaccins qui seront faits jeudi.

Vendredi, les 8 milieux de vie suivants seront visités, pour environ 1400 vaccins:

Les sœurs de la Charité de Québec – 279 personnes à vacciner

Résidence Manoir Manrèse et Pavillon Murray – 258 personnes à vacciner

Les Jardins Lebourgneuf – 242 personnes à vacciner

Le Boisé Vanier & La Clairière du Boisé – 238 personnes à vacciner

Vice Versa Vanier – 224 personnes à vacciner

Les Jardins Logidor – 199 personnes à vacciner

Place Alexandra (Beauport) – 175 personnes à vacciner

Des RPA de Charlevoix et de Portneuf devraient également recevoir des vaccins au cours des journées du 20 et du 21 février «si rien ne change».

Mi-mars pour la suite

Pour la suite de la campagne dans la population générale, le CIUSSS garde son objectif de débuter les personnes de plus de 80 ans à la mi-mars. Certains détails à régler du côté du ministère ne permettraient pas un début plus rapide.

«On va pouvoir commencer les 80 ans et plus dès que le ministère va nous donner le go pour commencer. Il y a toute une campagne publicitaire pour rejoindre ces gens-là, on doit aussi s’assurer que nos installations sont adéquates, qu’ils ont les moyens de transport nécessaires et que l’inscription pour la vaccination soit bien arrimée avec l’ensemble des régions», précise Mme McKinnon.

Deuxièmes doses

Pour ce qui est des très attendues deuxième doses pour les 29 000 personnes déjà vaccinées, encore là, le CISSS attend les indications du provincial. Rappelons que les premiers vaccinés, dont la désormais célèbre Gisèle Lévesque, ont été vaccinés le 14 décembre dernier.

«La santé publique est encore en train d’analyser le moment où la deuxième dose sera administrée, entre autres à Mme Lévesque, mais aussi à l’ensemble des travailleurs et des usagers qui ont été vaccinés lors du projet pilote. On devrait avoir des nouvelles incessamment», indique la directrice régionale de la vaccination, précisant qu’à terme, une part des vaccins reçus serviront à l’administration de deuxièmes doses.