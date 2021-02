THIBAULT, Luc



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 14 février 2021, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédé monsieur Luc Thibault, époux de feu madame Lise Julien. Il demeurait à Saint-Casimir.Monsieur Thibault laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Linda Cloutier), Liette, André (Nathalie Jobin), Alain (Roxane Tessier); ses petits-enfants: Martine, Joé, Élisa, Lucas, Éloïse, Anabel, feu Pierre-Luc, Zacharie, Marie-Pier, Mickaël; ses arrière-petits-enfants: Jake et Sélina, Maude et Léo; ses soeurs et ses beaux-frères: Marie-Paule (Pierre Gagnon), Pierrette (Michel Proulx) ainsi que son filleul Réjean Lessard, ses nièces, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca ou à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca